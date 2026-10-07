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В Финляндии предложили повысить возраст выхода на пенсию до 70 лет

В Финляндии предложили повысить возраст выхода на пенсию до 70 лет В Финляндии предложили повысить возраст выхода на пенсию до 70 лет

Минфин Финляндии предложил провести в стране масштабную реформу соцобеспечения, сократив государственные услуги и повысив пенсионный возраст до 70 лет. Об этом информировала телерадиокомпания Yle, ссылаясь на представленный ведомством проект реформ.

Минфин Финляндии предложил провести в стране масштабную реформу соцобеспечения, сократив государственные услуги и повысив пенсионный возраст до 70 лет. Об этом информировала телерадиокомпания Yle, ссылаясь на представленный ведомством проект реформ.

Инициируемые меры обусловлены необходимостью сдержать рост госдолга и снизить его отношение к ВВП. По мнению ведомства, это позволит сохранить основы социального государства.

Предложения, которые призваны улучшить баланс госбюджета на €8-11 млрд, подразумевают снижение расходов, повышение налогов и структурные реформы, стимулирующие экономический рост. Большую часть мер предлагается принять в начале срока полномочий следующего правительства.

При этом наибольшие возможности для экономии министерство видит в здравоохранении, социальной сфере и образовании. Чиновники считают, что пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг позволит высвободить сотни миллионов евро, а повышение возраста выхода на пенсию увеличит число работающих граждан на 50-120 тыс. человек.

Согласно документу, отмена пособия по уходу за ребенком или уменьшение срока его выплаты может добавить еще порядка 10 тыс. работающих лиц, сообщает ТАСС

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Теги:
#финляндия
#пенсионный возраст
#70 лет
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