Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2026 / 06:03
КОТИРОВКИ
USD
08/10
85.4811
EUR
08/10
96.3287
Новости часа
ВЦИОМ: 80% россиян назвали Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров Sun: врача королевской семьи Британии обнаружили убитой
Москва
8 октября 2026 / 06:03
Котировки
USD
08/10
currency
85.4811
0.0000
EUR
08/10
currency
96.3287
0.0000
СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение
СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение
7 октября 2026 / 19:59
Эксперт Брутер: закон Грэма лишил США нейтралитета в украинском конфликте
Эксперт Брутер: закон Грэма лишил США нейтралитета в украинском конфликте
7 октября 2026 / 11:03
Политолог Ежов: Россия готова к диалогу с Европой
Политолог Ежов: Россия готова к диалогу с Европой
7 октября 2026 / 11:58
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис на Украине
Политика

Генсек СЕ заявил, что в Европе уже готовятся к проведению выборов на Украине

Генсек СЕ заявил, что в Европе уже готовятся к проведению выборов на Украине Генсек СЕ заявил, что в Европе уже готовятся к проведению выборов на Украине

Европа уже готовится к проведению выборов президента Украины после завершения конфликта. Об этом заявил генсек Совета Европы (СЕ) Ален Берсе в интервью порталу Rapporteur.

Европа уже готовится к проведению выборов президента Украины после завершения конфликта. Об этом заявил генсек Совета Европы (СЕ) Ален Берсе в интервью порталу Rapporteur.

По его словам, "в Европе работают над подготовкой выборов к тому дню, когда на Украине станут возможны свободные и справедливые выборы".

Берсе отметил, что одной из главных проблем Украины на пути к членству в ЕС является отсутствие доверия у украинских граждан к киевским властям, которое должно формироваться через регулярные демократические выборы. "Если нет доверия, ничего не работает", - подчеркнул он.

Полномочия Владимира Зеленского на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно в условиях действия военного положения, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#украина
#европа
#выборы
#подготовка
Также по теме:
07.10.2026 19:59
Кобахидзе: Грузия уступает Украине - но только по негативным показателям
07.10.2026 14:15
Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине
07.10.2026 10:59
Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к завершению
06.10.2026 19:45
В Раду внесли проект закона о нейтральном статусе Украины
06.10.2026 13:59
Рубио заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждается
02.10.2026 14:14
Песков отметил, что России нужен мир, а не перемирие
01.10.2026 20:59
Путин: ответ Украине на атаки на НПЗ оставил ее без сталелитейной отрасли
01.10.2026 19:45
Мендель считает, что Украине остается согласиться на "плохой мир"
30.09.2026 20:58
Премьер-министр Болгарии обратил внимание на нехватку людей в ВСУ
29.09.2026 20:14
Токаев поблагодарил Россию за понимание его позиции по Украине
СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение
СНГ незаменимо как инструмент укрепления доверия в Евразии. Мнение
Эксперт Брутер: закон Грэма лишил США нейтралитета в украинском конфликте
Эксперт Брутер: закон Грэма лишил США нейтралитета в украинском конфликте
Политолог Ежов: Россия готова к диалогу с Европой
Политолог Ежов: Россия готова к диалогу с Европой
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
ВЦИОМ: 80% россиян назвали Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров
21:45
Sun: врача королевской семьи Британии обнаружили убитой
21:27
Фицо прогнозирует тяжелые осень и зиму в Европе из-за ситуации с топливом
21:16
В Херсонской области жертвами атаки беспилотника стали отец 13 детей и его дочь
20:59
Генсек СЕ заявил, что в Европе уже готовятся к проведению выборов на Украине
20:44
В Финляндии предложили повысить возраст выхода на пенсию до 70 лет
20:31
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 440 военных
20:17
Путин в день рождения принимает многочисленные поздравления от иностранных лидеров
19:59
Кобахидзе: Грузия уступает Украине - но только по негативным показателям
19:45
Кремль прокомментировал протесты старшеклассников во Франции
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО