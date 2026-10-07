Европа уже готовится к проведению выборов президента Украины после завершения конфликта. Об этом заявил генсек Совета Европы (СЕ) Ален Берсе в интервью порталу Rapporteur .

Европа уже готовится к проведению выборов президента Украины после завершения конфликта. Об этом заявил генсек Совета Европы (СЕ) Ален Берсе в интервью порталу Rapporteur.

По его словам, "в Европе работают над подготовкой выборов к тому дню, когда на Украине станут возможны свободные и справедливые выборы".

Берсе отметил, что одной из главных проблем Украины на пути к членству в ЕС является отсутствие доверия у украинских граждан к киевским властям, которое должно формироваться через регулярные демократические выборы. "Если нет доверия, ничего не работает", - подчеркнул он.

Полномочия Владимира Зеленского на высшей государственной должности официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно в условиях действия военного положения, сообщает ТАСС.