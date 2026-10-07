В Херсонской области жертвами атаки беспилотника стали отец 13 детей и его дочь

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Херсонской области погибли отец 13 детей и его 15-летняя дочь. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Владимир Сальдо в \"Максе\" .

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Херсонской области погибли отец 13 детей и его 15-летняя дочь. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Владимир Сальдо в "Максе".

"В среду утром вблизи Рыково Генического округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль. Машина была полностью уничтожена. Погибли Александр Колотун и его 15-летняя дочь Анна. Александр вместе с женой Татьяной воспитывал 13 детей. В настоящее время Татьяна ждет четырнадцатого ребенка", - указал глава региона.

Он уточнил, что трагедия произошла в 120 км от линии боевого соприкосновения. Сальдо также подчеркнул, что в июне президент РФ Владимир Путин лично вручил Татьяне орден "Мать-героиня".

"Семью Колотун хорошо знают в Херсонской области: они открыли небольшую пекарню и снабжали хлебом жителей окрестных сел. Это гнусное военное преступление против самой человечности. Семье будет оказана вся необходимая помощь", - пообещал губернатор, сообщает ТАСС.