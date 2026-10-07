Фицо прогнозирует тяжелые осень и зиму в Европе из-за ситуации с топливом

Европа столкнулась с серьезными проблемами на топливном рынке, ей грозят тяжелые осень и зима. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает информагентство SITA .

Европа столкнулась с серьезными проблемами на топливном рынке, ей грозят тяжелые осень и зима. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает информагентство SITA.

Политик охарактеризовал готовность Евросоюза к зиме словами "Хьюстон, у нас проблемы" из фильма "Аполлон-13", отметив при этом, что "у Европы - серьезная проблема с нефтью и топливом".

Премьер полагает, что на цены оказывает влияние сочетание геополитических факторов, таких как конфликт на Ближнем Востоке и изменение торговых потоков нефтепродуктов, сообщает ТАСС.