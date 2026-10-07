Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри была обнаружена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк, пишет газета The Sun.
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Общество
Sun: врача королевской семьи Британии обнаружили убитой
7 октября 2026 / 21:45
© Dan Kitwood/ Getty Images/ТАСС
Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри была обнаружена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк, пишет газета The Sun.
Сообщается, что тело 45-летней женщины было найдено 4 октября. Смерть Терри наступила из-за удара по голове тупым предметом. В убийстве подозревается ее супруг Марк Кейн, ранее он был задержан правоохранителями.
По данным издания, Терри лечила высокопоставленных членов королевской семьи во время их пребывания в поместье Сандрингем, сообщает ТАСС.
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