Sun: врача королевской семьи Британии обнаружили убитой

Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри была обнаружена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк, пишет газета The Sun .

Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри была обнаружена мертвой в своем доме на окраине поместья Сандрингем в графстве Норфолк, пишет газета The Sun.

Сообщается, что тело 45-летней женщины было найдено 4 октября. Смерть Терри наступила из-за удара по голове тупым предметом. В убийстве подозревается ее супруг Марк Кейн, ранее он был задержан правоохранителями.

По данным издания, Терри лечила высокопоставленных членов королевской семьи во время их пребывания в поместье Сандрингем, сообщает ТАСС.