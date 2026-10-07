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ВЦИОМ: 80% россиян назвали Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

ВЦИОМ: 80% россиян назвали Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров ВЦИОМ: 80% россиян назвали Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, абсолютное большинство российских граждан считают президента Владимира Путина одним из наиболее влиятельных лидеров в мире. В среду Путин отмечает свое 74-летие. 

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, абсолютное большинство российских граждан считают президента Владимира Путина одним из наиболее влиятельных лидеров в мире. В среду Путин отмечает свое 74-летие. 

По данным соцслужбы, 80% респондентов назвали президента РФ одним из наиболее влиятельных мировых лидеров, всего 17% участников опроса не разделяют эту точку зрения. 

По мнению 7 из 10 россиян, за годы президентства Путина Россия стала сильнее и увереннее в себе (71%). Вместе с тем 69% полагают, что благодаря политике главы государства с Россией стали больше считаться на мировой арене. Еще 68% уверены, что РФ во главе с Путиным сможет справиться со всеми трудностями.

Опрос проводился 6 октября текущего года среди 1 600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#россияне
#лидер
#влиятельность
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