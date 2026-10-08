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Общество

В Испании скончалась женщина, ставшая символом борьбы за право на жилье

В Испании скончалась женщина, ставшая символом борьбы за право на жилье В Испании скончалась женщина, ставшая символом борьбы за право на жилье

Марикармен Абаскаль, ставшая символом в борьбе за право на жилье в Испании, скончалась в больнице на 88-м году жизни. Об этом информировала газета El Mundo.

Марикармен Абаскаль, ставшая символом в борьбе за право на жилье в Испании, скончалась в больнице на 88-м году жизни. Об этом информировала газета El Mundo.

В прошлом месяце женщину выселили из съемного жилья в Мадриде, где она проживала порядка 70 лет. После этого 26 сентября в Мадриде прошла крупная манифестация. Ее участники требовали принятия действенных мер для сдерживания жилищного кризиса. Вслед за митингом сотни людей разбили палаточный лагерь на центральной площади Мадрида. Аналогичные акции были организованы и в других городах королевства.

В последние годы доступ к жилому фонду Испании существенно осложнился из-за роста цен. По информации телерадиокомпании RTVE, приобретение дома стало примерно на 35% дороже, чем до пандемии COVID-19, а аренда увеличилась на 43%, сообщает ТАСС.

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Теги:
#испания
#борьба
#смерть
#жилье
#символ
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