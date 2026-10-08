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В Словении считают демографию главной проблемой для будущего ЕС

В Словении считают демографию главной проблемой для будущего ЕС В Словении считают демографию главной проблемой для будущего ЕС

Главной для Европы является демографическая проблема, так как пустующую территорию невозможно оградить от нелегальной миграции. На это обратил внимание премьер-министр Словении Янез Янша по итогам саммита средиземноморских стран ЕС (MED9) в Сплите.

Главной для Европы является демографическая проблема, так как пустующую территорию невозможно оградить от нелегальной миграции. На это обратил внимание премьер-министр Словении Янез Янша по итогам саммита средиземноморских стран ЕС (MED9) в Сплите.

"Ежедневно наши страны теряют небольшое местное сообщество. История говорит о том, что можно строить стены на границах. Какой бы высоты они ни были, если территория пустует, это не является эффективной мерой. Свободная территория будет заселена", - указал он. 

По мнению премьера, улучшение демографических показателей "должно стать частью стратегического ответа Европы на миграционные вызовы". Число нелегальных мигрантов на балканском маршруте в Евросоюзе не сокращается, в этой связи европейские страны должны "принимать меры", подчеркнул Янша, сообщает ТАСС.

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Теги:
#евросоюз
#демография
#проблема
#словения
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