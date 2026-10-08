В здании Европарламента в Страсбурге разместили скульптуру под названием \"Оранжевая чума\", изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа с клюшкой для гольфа. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
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Общество
Spiegel: в Европарламенте разместили статую обнаженного Трампа
8 октября 2026 / 10:57
© ТАСС/ Reuters/ EFE
В здании Европарламента в Страсбурге разместили скульптуру под названием "Оранжевая чума", изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа с клюшкой для гольфа. Об этом пишет журнал Der Spiegel.
Статуя изображает американского лидера, сидящего на плечах мужчины. По данным издания, высота покрытой 23-каратным золотом скульптуры составляет около 2,5 м.
Отмечается, что автором работы выступил художник Йенс Гальшиот, который ранее неоднократно называл Трампа главной причиной климатического кризиса, сообщает ТАСС.
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