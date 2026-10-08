Spiegel: в Европарламенте разместили статую обнаженного Трампа

В здании Европарламента в Страсбурге разместили скульптуру под названием \"Оранжевая чума\", изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа с клюшкой для гольфа. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

В здании Европарламента в Страсбурге разместили скульптуру под названием "Оранжевая чума", изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа с клюшкой для гольфа. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Статуя изображает американского лидера, сидящего на плечах мужчины. По данным издания, высота покрытой 23-каратным золотом скульптуры составляет около 2,5 м.

Отмечается, что автором работы выступил художник Йенс Гальшиот, который ранее неоднократно называл Трампа главной причиной климатического кризиса, сообщает ТАСС.