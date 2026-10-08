Вучич появился в предвыборном ролике, обклеенный надписями с оскорблениями

Сложивший полномочия президента Сербии Александар Вучич представил предвыборный видеоролик, в котором снялся в обклеенной ярлыками с оскорблениями одежде.

Сложивший полномочия президента Сербии Александар Вучич представил предвыборный видеоролик, в котором снялся в обклеенной ярлыками с оскорблениями одежде.

В начале ролика политик наклеил на футболку надписи со словами "агрессор", "сумасшедший", "предатель" и другими.

"Годами слушаю оскорбления, угрозы и клевету. Некоторые слова наносят боль и оставляют след. Но они нас не остановили, они научили больше работать", - сказал Вучич в ролике, размещенном в соцсети Х.

Завершив обращение, он убрал ярлыки со своей футболки.

Внеочередные выборы в парламент Сербии намечены на 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом на пост премьер-министра. Основным конкурентом СПП выступит объединение "Студенческий список" во главе с 56-летним кардиологом Илией Срдановичем, сообщает ТАСС.