Путин отправляется в Туркмению с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин отправляется с рабочим визитом в Туркмению. В эти дни туристическая зона Аваза на Каспийском море примет саммит СНГ и Каспийский экологический саммит, сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин отправляется с рабочим визитом в Туркмению. В эти дни туристическая зона Аваза на Каспийском море примет саммит СНГ и Каспийский экологический саммит, сообщает ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что первый день работы на каспийском побережье будет посвящен протокольным мероприятиям, связанным с прибытием высоких гостей.

Участниками двух встреч, помимо Путина и хозяина саммитов президента Туркмении Сердара Бердымухамедова, станут главы Азербайджана - Ильхам Алиев, Армении - Никол Пашинян, Белоруссии - Александр Лукашенко, Ирана - Масуд Пезешкиан, Киргизии - Садыр Жапаров, Казахстана - Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев.

Ожидается, что в честь высоких гостей туркменский лидер даст официальный прием с масштабным фейерверком.

Путин также планирует провести двусторонние переговоры с Бердымухамедовым. В последний раз глава российского государства посещал Туркмению с визитом чуть меньше года назад.