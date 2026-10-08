Южная Корея отзывает посла из Киева

Правительство Южной Кореи приняло решение отозвать посла из Украины, сообщает сегодня МИД этой страны.

Правительство Южной Кореи приняло решение отозвать посла из Украины, сообщает сегодня МИД этой страны.

Владимир Зеленский 23-го октября с трибуны ГА ООН объявил о передаче северокорейских военнопленных в Южную Корею. Корейская сторона обвинила Украину в нарушении условий конфиденциальности. Однако Киев отрицал подобную договоренность, фактически обвинив Сеул в недобросовестных заявлениях по поводу инцидента. Последовавшие уклончивые объяснения украинских дипломатов не удовлетворили правительство Южной Кореи, и как пишет, газета «Тёсон Ильбо», учитывая национальный престиж и проблемы с получением «публичных извинений» от украинской стороны, правительство решило отозвать посла.

Отзыв посла - одна из наиболее сильных форм выражения протеста на языке дипломатии. Далее следует разрыв дипотношений.