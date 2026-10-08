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Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта

 

 

В своем выступлении на Валдайском форуме президент РФ Путин дал исчерпывающие определения всему, что касается украинского конфликта.

Однако, есть большие сомнения, что российский лидер был услышан на Украине. Позиция России в отношении урегулирования на Украине абсолютно понятна всем и достаточно долгое время не меняется.

В Киеве, не смотря на предупреждения об этом, не хотят понимать, что те условия, которые выдвигает РФ для мирного урегулирования со временем будут для Украины все более тяжелыми.

Путин в своей валдайской речи еще раз объяснил это тем, что украинские власти не могут вести самостоятельную политику и принимать выгодные для Украины решения. Все вопросы пытаются решать за них их западные кураторы.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5fefc8d1858c670a32688ab0a0a66a90/

 

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Теги:
#украина
#сво
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