Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение

Три года назад 7 октября 2023 года вооруженные участники ХАМАС и других палестинских группировок вторглись из Газы на израильскую территорию. Их вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве, активная фаза которой продолжалась с перерывами почти два года.

Три года назад 7 октября 2023 года вооруженные участники ХАМАС и других палестинских группировок вторглись из Газы на израильскую территорию. Их вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве, активная фаза которой продолжалась с перерывами почти два года.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров считает, что «Израилю не удалось решить военные проблемы в секторе Газа. По признанию самого Нетаньяху, Израиль контролирует 60% территории сектора Газы, а 40% контролирует ХАМАС и другие группировки. Этим все сказано».

Эксперт подчеркнул, что «никаких перспектив мирного урегулирования ситуации нет. В Израиле 15-16 октября пройдут парламентские выборы, и надо посмотреть, кто победит. Тогда можно будет что-то прогнозировать. Я перспектив мира не вижу. Нынешняя ситуация сохранится».