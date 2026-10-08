Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2026 / 15:55
КОТИРОВКИ
USD
08/10
85.4811
EUR
08/10
96.3287
Новости часа
Президент отметил эффективность системы защиты прав потребителей в России Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти
Москва
8 октября 2026 / 15:55
Котировки
USD
08/10
currency
85.4811
0.0000
EUR
08/10
currency
96.3287
0.0000
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность

Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение

Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение

Три года назад 7 октября 2023 года вооруженные участники ХАМАС и других палестинских группировок вторглись из Газы на израильскую территорию. Их вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве, активная фаза которой продолжалась с перерывами почти два года.

Три года назад 7 октября 2023 года вооруженные участники ХАМАС и других палестинских группировок вторглись из Газы на израильскую территорию. Их вторжение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве, активная фаза которой продолжалась с перерывами почти два года.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Директор Центра изучения Ближнего востока и Центральной Азии, бывший депутат ГД Семен Багдасаров считает, что «Израилю не удалось решить военные проблемы в секторе Газа. По признанию самого Нетаньяху, Израиль контролирует 60% территории сектора Газы, а 40% контролирует ХАМАС и другие группировки. Этим все сказано».

Эксперт подчеркнул, что «никаких перспектив мирного урегулирования ситуации нет. В Израиле 15-16 октября пройдут парламентские выборы, и надо посмотреть, кто победит. Тогда можно будет что-то прогнозировать. Я перспектив мира не вижу. Нынешняя ситуация сохранится».   

  • new_top
Теги:
#сектор газа
#годовщина
Также по теме:
25.09.2026 17:45
Эрдоган: политика Турции не представляет угрозы для Израиля
23.09.2026 10:59
Эрдоган призвал оказать большее давление на Израиль
11.09.2026 12:31
Al Jazeera: Рим примет переговоры Ливана и Израиля 15-16 сентября
01.09.2026 12:28
NYT: в Израиле потребовали от Нетаньяху положить конец насилию на Западном берегу
24.08.2026 19:45
Евросоюз призвал Израиль отказаться от планов по строительству поселений в зоне E-1
21.08.2026 11:18
В Словакии раскритиковали призыв Бен-Гвира убивать палестинцев в Газе
19.08.2026 20:13
Мерц осудил призыв Бен-Гвира убивать по 30-40 жителей Газы в день
17.08.2026 20:59
Нетаньяху и Совет мира условились о создании двух рабочих групп для Газы
17.08.2026 14:15
Израильский министр призвал каждую ночь убивать 30-40 человек в Газе
29.07.2026 19:46
В Газе заявили о 60 тыс. ставших сиротами детей из-за атак Израиля
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:32
Президент отметил эффективность системы защиты прав потребителей в России
14:15
Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти
13:59
В Москве завершилась церемония прощания с Анатолием Кашпировским
13:44
Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $104
13:31
CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
13:15
Российские ВС установили контроль над Аннопольем в Харьковской области
12:59
The Times: Израиль закроет консульство Британии
12:45
"Известия": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных
12:33
Трамп заявил, что не допустит уничтожения Сан-Диего и Лос-Анджелеса
12:15
Стало известно о желании ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО