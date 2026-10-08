Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 октября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
8 октября 2026 / 11:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 октября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опустились на 0,3% и торговались на уровне 2 330,32 и 858,79 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 0,95 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,759 рубля.
На 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 328,58 пункта (-0,38%), индекс РТС находился на уровне 858,15 пункта (-0,38%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению на 1,95 копейки и составлял 12,73 рубля.
Теги:
Также по теме:
08.10.2026 13:44Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $104
08.10.2026 12:45"Известия": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных
06.10.2026 22:17Трамп выступил за укрепление доллара
06.10.2026 14:15Курс доллара на российском межбанке поднялся выше 86 рублей
06.10.2026 11:57Российский рынок акций растет на открытии торгов
06.10.2026 10:39Маск вернул статус триллионера
05.10.2026 16:59Курс доллара на межбанке поднялся выше 85 рублей
Актуально