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Экономика

Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 октября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 октября снижается, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует снижение после роста в начале торгов.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опустились на 0,3% и торговались на уровне 2 330,32 и 858,79 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 0,95 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,759 рубля.

На 09:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 328,58 пункта (-0,38%), индекс РТС находился на уровне 858,15 пункта (-0,38%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к снижению на 1,95 копейки и составлял 12,73 рубля.

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
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