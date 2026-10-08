Стало известно о желании ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать аналог четвертой статьи Североатлантического договора до возможной смены власти во Франции и Германии. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер в беседе с \"Известиями\" .

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать аналог четвертой статьи Североатлантического договора до возможной смены власти во Франции и Германии. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер в беседе с "Известиями".

По его словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, по всей видимости, желает "действовать столь стремительно именно до того, как произойдут существенные изменения в правительствах Германии и Франции".

При этом Картхайзер отметил, что общественность вряд ли легко согласится на такой сценарий. "Широкая общественность будет расценивать подобный шаг на уровне ЕС как опасный", - полагает он.

Четвертая статья Североатлантического договора подразумевает созыв Совета НАТО для консультаций, если одно из государств военного блока считает, что есть угроза ее безопасности, сообщает ТАСС.