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Безопасность

Стало известно о желании ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

Стало известно о желании ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО Стало известно о желании ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать аналог четвертой статьи Североатлантического договора до возможной смены власти во Франции и Германии. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер в беседе с  \"Известиями\".

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать аналог четвертой статьи Североатлантического договора до возможной смены власти во Франции и Германии. Об этом заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер в беседе с  "Известиями".

По его словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, по всей видимости, желает "действовать столь стремительно именно до того, как произойдут существенные изменения в правительствах Германии и Франции".

При этом Картхайзер отметил, что общественность вряд ли легко согласится на такой сценарий. "Широкая общественность будет расценивать подобный шаг на уровне ЕС как опасный", - полагает он.

Четвертая статья Североатлантического договора подразумевает созыв Совета НАТО для консультаций, если одно из государств военного блока считает, что есть угроза ее безопасности, сообщает ТАСС.

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