США не смогли устоять перед беспардонным давлением Европы, которая с гордостью утверждала о срыве договоренностей в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран СНГ.

США не смогли устоять перед беспардонным давлением Европы, которая с гордостью утверждала о срыве договоренностей в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран СНГ.

"Наша совесть чиста. Не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложения США в августе 2025 года, которые были сделаны в ходе саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, - сказал Лавров. - Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она "похоронила Анкоридж".

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя это заявление, отмечает, что «возникает и такой вопрос - а насколько добросовестной была позиция американцев? То есть США могли выдвинуть и предложить некие обязательства, не имея в виду их выполнять и не имея возможностей их выполнять. То есть Трамп очень часто берет на себя обязательства, которые в последствие не выполняет. Либо потому, что не может, либо потому, что не хочет, либо потому, что это изначально не входило в его планы».

По словам эксперта, «успехи Трампа как посредника в переговорах по Украине следует оценивать с точки зрения того, какую цель он ставил. Если его цель затягивать процесс, извлекая максимум выгоды из конфликта на Украине, то он вполне успешен. Он в этом плане удерживал Россию от ударов по инфраструктуре достаточно долго, а также спровоцировал несколько перемирий, которые были нарушены. С точки зрения затягивания боевых действий он оказался вполне успешен. США риски минимизировали, а проблему оставили в полной мере Европе и России. Но в реальности они ситуации не улучшили, и возникает вопрос, а входило ли это в их планы?».