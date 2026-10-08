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Политика

Не был ли Анкоридж уловкой США?

Мнение политолога Кирилла Коктыша

Не был ли Анкоридж уловкой США? Не был ли Анкоридж уловкой США?

США не смогли устоять перед беспардонным давлением Европы, которая с гордостью утверждала о срыве договоренностей в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран СНГ.

США не смогли устоять перед беспардонным давлением Европы, которая с гордостью утверждала о срыве договоренностей в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран СНГ.

"Наша совесть чиста. Не говоря уже о том, что мы также полностью приняли предложения США в августе 2025 года, которые были сделаны в ходе саммита президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске, - сказал Лавров. - Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным и беспардонным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она "похоронила Анкоридж".

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, комментируя это заявление, отмечает, что «возникает и такой вопрос - а насколько добросовестной была позиция американцев? То есть США могли выдвинуть и предложить некие обязательства, не имея в виду их выполнять и не имея возможностей их выполнять. То есть Трамп очень часто берет на себя обязательства, которые в последствие не выполняет. Либо потому, что не может, либо потому, что не хочет, либо потому, что это изначально не входило в его планы».

По словам эксперта, «успехи Трампа как посредника в переговорах по Украине следует оценивать с точки зрения того, какую цель он ставил.  Если его цель затягивать процесс, извлекая максимум выгоды из конфликта на Украине, то он вполне успешен. Он в этом плане удерживал Россию от ударов по инфраструктуре достаточно долго, а также спровоцировал несколько перемирий, которые были нарушены. С точки зрения затягивания боевых действий он оказался вполне успешен. США риски минимизировали, а проблему оставили в полной мере Европе и России. Но в реальности они ситуации не улучшили, и возникает вопрос, а входило ли это в их планы?».       

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Теги:
#сша
#трамп
#анкоридж
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