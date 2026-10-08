Юрий Веселов, военный обозреватель

По признанию одного из чиновников военного ведомства Украины, в ходе боевых действий против ВС России завершено испытание поставленных Турцией образцов пушечно-зенитного комплекса ПВО Korkut. Об этом сообщило англоязычное турецкое издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированные источники.

Korkut (Коркут) – всепогодная самоходная спаренная зенитная установка калибра 35 мм. Разработана компанией Аселсан в 2016 году. Дальность стрельбы – 4 км, скорострельность – 1100 выстрелом в минуту. Боекомплект – 400 снарядов. Комплекс включает машину связи и управления и три пусковых установки на гусеничной платформе. Предназначен для борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Командная машина оснащена радиолокационной станцией, позволяющей определять цели на дальностях до 70 км.

Для испытаний ВСУ был передан разработанный в июне 2025 года специализированный вариант, использующий 25-мм пневматические боеприпасы с искусственным интеллектом. Известно, что в январе 2026 года усовершенствованный Коркут прошел успешные полигонные испытания в Турции. Как заявил турецкий представитель компании-разработчика, украинские военные в целом положительно охарактеризовали тактико-боевые характеристики изделия, указав на некоторые «не принципиальные недоработки, которые будут учтены и устранены».

Турецкое издание не сообщает о количестве поставленных на Украину комплексов и не раскрывает отмеченные недостатки.

С начала Специальной военной операции Турция поставляла Киеву беспилотные летальные аппараты Байрактар ТВ2 различного назначения, ракеты с лазерной системой наведения, артиллерийские боеприпасы, пулеметы, снайперские винтовки, патроны к стрелковому оружию и другое военное имущество. В августе государственный департамент США предоставил Турции официальное разрешение на поставку киевскому режиму из турецких запасов 70 оперативно-тактических ракет М39 ATACMS, 12 пусковых установок к ним и 47 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.

Россия крайне негативно отреагировала на готовность Турции передать оружие и боеприпасы нацистскому режиму Украины. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что поставки новых вооружений Киеву не смогут серьезно повлиять на ход военной операции, но негативно повлияют на отношения с США и Турцией. Попытки Анкары использовать миротворческую риторику и одновременно снабжать Киев оружием подрывают взаимное доверие.

Москва направила Анкаре официальную ноту, в которой потребовала от представителей турецкого правительства согласия на продолжение поставок военного имущества Киеву. На сегодняшний день ответ турецкой стороны не известен. Неизвестно также, был ли он вообще.

Президент Реджеп Эрдоган принял решение о продаже купленных у России в 2019 году комплексов ПВО С-400 в расчете на то, что Дональд Трамп восстановит Турцию в программе производства и закупке истребителей пятого поколения F-35. Анкара не имеет права передачи российских изделий третьим странам без официального согласия Москвы. В результате переговоров Россия предоставила Турции такое разрешение с условием «продажи дружественному государству».

На сегодняшний день турецкий лидер, суда по ситуации в этом вопросе, так и не определился «с дружественным государством». Не станет же Турция предлагать российский комплекс Ирану? Другие стороны так же, как и турецкая, вооружены американской военной техникой, и патологически боятся безудержного негодования США и Израиля. Ведь С-400 может стрелять только по целям иностранного (не российского) происхождения. Это условие заложено в программу его применения.

В последние годы руководство Турции совершило массу недружественных России мер. Отношения между странами переживают кризисный период, и Москва вынуждена адекватно отвечать на выходки Анкары.

А то, что турки стремятся утаить продолжение помощи бандеровцам, русским становится известно, если не сразу, то накануне их окончательного решения. Пусть в Анкаре об этом не сомневаются.