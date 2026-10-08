Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит уничтожения Сан-Диего и Лос-Анджелеса в условиях конфликта с Ираном.
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Безопасность
Трамп заявил, что не допустит уничтожения Сан-Диего и Лос-Анджелеса
8 октября 2026 / 12:33
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит уничтожения Сан-Диего и Лос-Анджелеса в условиях конфликта с Ираном.
"Пусть Иран нанесет ракетный удар по Сан-Диего или по Лос-Анджелесу. Вы хотите кошмара? Пусть ударят по Сан-Диего, по Лос-Анджелесу. Но мы не позволим этому случиться, мы защищаем наши города, мы защищаем нашу страну", - отметил он, выступая 7 октября в Техасе.
В понедельник американский лидер уже заявлял о возможности уничтожения двух этих городов в США. Вместе с тем директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун пояснил, что президент имел в виду потенциальную угрозу американским городам, если бы США не начали боевые действия из-за ядерной программы Ирана, сообщает ТАСС.
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