Украина: экономика не выдерживает СВО

Марина Харькова, журналист, Донецк

Российские удары по энергетике, логистике и промышленности подрывают не только украинскую экономику, но и способность Украины вести боевые действия. А каждый час остановки предприятий из-за воздушных тревог обходится Украине в 45 млн долларов, сообщил министр экономики Александр Кравченко. По его словам, речь идет о потерях за каждый час, когда предприятия не могут полноценно работать из-за воздушной угрозы, а производственные процессы и работа многих компаний прерываются. По словам министра, в некоторые дни сирены воют до 10 часов. «Когда люди находятся в бомбоубежище, бизнес останавливается», – пояснил Кравченко и подчеркнул, что это может уничтожить практически всю экономику.

Уже удалось парализовать морской экспорт, обрушить металлургию и агросектор. Британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, сообщила, что страховые компании прекратили покрывать риски, связанные с заходом судов в украинские порты. По данным фирмы, многие страховщики отказываются от такого покрытия, хотя ставки страхования от военных рисков достигли уже двузначных значений. В Ambrey отметили, что в последние месяцы в Чёрном море фиксируется повышенная угроза для судоходства на фоне инициированной Украиной военной кампании и вынужденных ответных действий России. Из-за резкого падения пропускной способности портов Одесского узла доля дунайских портов в общем объёме перевалки грузов на Украине выросла с примерно 10% в январе–июне до 74% в августе. Одновременно с ростом объёмов перевалки в районе Дуная участились атаки на различные объекты: в июле–сентябре ежемесячное число таких инцидентов было в 3,7 раза выше, чем в июне.

Financial Times констатирует, что российские удары направлены на «подрыв экспортной, энергетической и транспортной устойчивости Украины». До 2022 года через черноморские порты проходило более 90% украинского зернового экспорта. Теперь судоходство резко сократилось. Если порты останутся закрытыми, Украина потеряет более 8 млрд долларов за год.

Одновременно Россия бьёт по железнодорожной логистике. Резерв локомотивов, по признанию украинской стороны, практически исчерпан.

А у фермеров заканчиваются складские мощности, власти закупают специальные полимерные рукава для временного хранения урожая, По данным Нацбанка Украины, экспорт зерновых в августе упал на 63,3% по сравнению с августом 2025 года. Для украинских аграриев проблема заключается не только в невозможности продать уже собранный урожай. Переполненные хранилища означают падение внутренних цен, нехватку оборотных средств и сокращение посевных площадей. Цены на продовольственную пшеницу снизились почти на 30%, что дополнительно ухудшает положение производителей. И вопрос «куда девать десятки миллионов тонн зерна» стал угрозой для всего украинского аграрного цикла — от хранения нынешнего урожая до посевной следующего года, когда аграрии столкнутся с нехваткой денег для закупки топлива, удобрений, семян и проведения посевной кампании.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий обратился к коллегам из ЕС с просьбой срочно увеличить возможности вывоза украинской продукции через европейские маршруты. По его словам, сейчас по железнодорожным, автомобильным и речным маршрутам удаётся вывезти менее половины потенциального объёма украинского экспорта. Высоцкий отметил, что если ситуация не изменится, площадь посевов на Украине сократится на 35—40%. Однако два ключевых транзитных государства — Польша и Румыния — уже отказали. Представитель польского Министерства инфраструктуры Анна Шуманская заявила, что ведомство «не имеет намерения вносить какие-либо изменения для увеличения транзита украинской сельскохозяйственной продукции». А министр сельского хозяйства Стефан Краевский заявил, что Варшава не собирается идти на уступки Киеву в вопросе транзита. Румыния также не готова увеличивать объёмы. «Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетом», — подчеркнул министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчош. По его словам, избыток украинского зерна в сочетании с низким уровнем воды в Дунае уже создал дополнительную нагрузку на румынские порты и осложнил положение местных сельхозпроизводителей.

В результате Украина лихорадочно ищет новые направления. В частности, Киев рассматривает возможность более активного использования прибалтийских портов, но такой маршрут значительно дороже. По оценкам украинского Министерства аграрной политики, доставка зерна через Прибалтику может увеличить расходы примерно на 100 долларов за тонну, а для полноценного запуска этого направления может потребоваться до 2 млрд долларов международной финансовой поддержки.

Между тем, сельское хозяйство вместе со смежными производствами даёт порядка 40% всех налоговых сборов в украинский бюджет и 50% притока иностранной валюты. Теперь активируется цепная реакция и последствия ощущают не только аграрии, но и вся экономика, которая теряет последнюю внутреннюю опору.

В конце сентября правительство решило отложить расходы на благоустройство, строительство и капремонт объектов, не имеющих критического статуса. В частности, крупнейшая строительно-дорожная компания Украины «Автострада» остановила все работы.

Накануне отопительного сезона центральные власти заблокировали и средства, необходимые украинским городам на энергетическую и коммунальную инфраструктуру, бьют тревогу в Ассоциации городов Украины и требуют от правительства немедленно разблокировать платежи, ведь речь идет о расходах на подготовку энергетической инфраструктуры к зиме, закупку оборудования и ликвидацию последствий повреждений критической инфраструктуры. Сейчас через Государственное казначейство приостановлено проведение платежей местных общин примерно на 20 млрд гривен. В итоге муниципалитеты не могут использовать собственные средства для подготовки к зиме. В АГУ также заявили, что правительство задолжало теплоснабжающим предприятиям около 85 млрд гривен и без погашения этой задолженности и восстановления финансирования городам невозможно обеспечить стабильную работу теплоснабжения накануне холодов. А мэр Кривого Рога Александр Вилкул и вовсе объявил о переходе города на режим выживания из-за остановки промышленности.

Пострадали и совместные с Европой украинские предприятия Например, чешская Škoda Auto сократила производство из-за проблем с поставками кабельных жгутов с Украины. Глава профсоюза завода Škoda Ярослав Повшик рассказал, что часть производства простаивает из-за российских ударов по украинским производителям кабельных жгутов. По его словам, компания отменила дополнительные и ночные смены и сейчас работает в двухсменном режиме. Речь идет о предприятии Kromberg & Schubert возле Житомира, производящего электрические кабели для автомобильной промышленности. Его территория попала под несколько российских ударов.

Под интенсивными ударами ВКС России оказались и не затрагиваемые до этого дата-центры и объекты, обслуживающие государственные реестры. По данным Минобороны РФ, через киевские узлы шла не только гражданская связь, но и военная коммуникация: разведданные для ВСУ, мобильный интернет и Starlink для армии. После серии ударов на Украине перестали оформлять ID-карты и загранпаспорта, был отключён сайт Госмиграционной службы, произошёл сбой приложения военного учёта. Российские удары по дата-центрам создают серьезные проблемы как для украинской экономики, так и фронта, заявил киевский политолог Юрий Романенко. «Это влияет на связанность обеспечения операции на фронте. И сейчас у нас подвисают процессы, связанные с тендерами, а один тендер может быть на огромную сумму в миллиарды гривен. Например, нужно срочно ремонтировать ЛЭПы, ведь Киев страдает от недостатка электроэнергии, но не на что».

Ко всему прочему Украине не удаётся создать запас нефтепродуктов, заявил эксперт рынка топлива Сергей Куюн: «Я не знаю ни одной нефтебазы на Украине, которая не была бы атакована. И на всём Левобережье нет ни одной уцелевшей нефтебазы, где бы сохранялось топливо».

Так рушится украинская экономика и становится тяжёлым грузом для спонсоров из Евросоюза.