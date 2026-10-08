Самым популярным способом хранения денег у жителей России в сентябре стали наличные, 38% респондентов выделили для себя этот метод. Об этом сообщают \"Известия\", ссылаясь на данные исследования \"инФОМ\", проведенного по заказу Банка России.
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Экономика
\"Известия\": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных
8 октября 2026 / 12:45
© Сергей Булкин/ ТАСС
Самым популярным способом хранения денег у жителей России в сентябре стали наличные, 38% респондентов выделили для себя этот метод. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные исследования "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.
Отмечается, что предпочтение банковским счетам отдают 37% россиян. При этом годом ранее у граждан больше пользовались спросом кредитные организации. В сентябре 2025 года их выбрали 43% опрошенных, передает ТАСС.
Теги:
Также по теме:
08.10.2026 13:44Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $104
08.10.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
06.10.2026 22:17Трамп выступил за укрепление доллара
06.10.2026 14:15Курс доллара на российском межбанке поднялся выше 86 рублей
06.10.2026 11:57Российский рынок акций растет на открытии торгов
06.10.2026 10:39Маск вернул статус триллионера
05.10.2026 16:59Курс доллара на межбанке поднялся выше 85 рублей
Актуально