Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2026 / 15:57
КОТИРОВКИ
USD
08/10
85.4811
EUR
08/10
96.3287
Новости часа
Президент отметил эффективность системы защиты прав потребителей в России Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти
Москва
8 октября 2026 / 15:57
Котировки
USD
08/10
currency
85.4811
0.0000
EUR
08/10
currency
96.3287
0.0000
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика

\"Известия\": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных

"Известия": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных "Известия": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных

Самым популярным способом хранения денег у жителей России в сентябре стали наличные, 38% респондентов выделили для себя этот метод. Об этом сообщают \"Известия\", ссылаясь на данные исследования \"инФОМ\", проведенного по заказу Банка России.

Самым популярным способом хранения денег у жителей России в сентябре стали наличные, 38% респондентов выделили для себя этот метод. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные исследования "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Отмечается, что предпочтение банковским счетам отдают 37% россиян. При этом годом ранее у граждан больше пользовались спросом кредитные организации. В сентябре 2025 года их выбрали 43% опрошенных, передает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россияне
#наличные
#сбережения
Также по теме:
08.10.2026 13:44
Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $104
08.10.2026 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
07.10.2026 11:59
Российский рынок акций на открытии торгов демонстрирует положительную динамику
06.10.2026 22:17
Трамп выступил за укрепление доллара
06.10.2026 17:15
В России онлайн-продажи превысили пятую часть розничного товарооборота
06.10.2026 14:15
Курс доллара на российском межбанке поднялся выше 86 рублей
06.10.2026 11:57
Российский рынок акций растет на открытии торгов
06.10.2026 10:39
Маск вернул статус триллионера
05.10.2026 17:45
Силуанов заявил об индексации социальных обязательств на уровень инфляции
05.10.2026 16:59
Курс доллара на межбанке поднялся выше 85 рублей
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:32
Президент отметил эффективность системы защиты прав потребителей в России
14:15
Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти
13:59
В Москве завершилась церемония прощания с Анатолием Кашпировским
13:44
Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $104
13:31
CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
13:15
Российские ВС установили контроль над Аннопольем в Харьковской области
12:59
The Times: Израиль закроет консульство Британии
12:45
"Известия": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных
12:33
Трамп заявил, что не допустит уничтожения Сан-Диего и Лос-Анджелеса
12:15
Стало известно о желании ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО