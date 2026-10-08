\"Известия\": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных

Самым популярным способом хранения денег у жителей России в сентябре стали наличные, 38% респондентов выделили для себя этот метод. Об этом сообщают \"Известия\" , ссылаясь на данные исследования \"инФОМ\", проведенного по заказу Банка России.

Самым популярным способом хранения денег у жителей России в сентябре стали наличные, 38% респондентов выделили для себя этот метод. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные исследования "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Отмечается, что предпочтение банковским счетам отдают 37% россиян. При этом годом ранее у граждан больше пользовались спросом кредитные организации. В сентябре 2025 года их выбрали 43% опрошенных, передает ТАСС.