Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
8 октября 2026 / 15:57
КОТИРОВКИ
USD
08/10
85.4811
EUR
08/10
96.3287
Новости часа
Президент отметил эффективность системы защиты прав потребителей в России Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти
Москва
8 октября 2026 / 15:57
Котировки
USD
08/10
currency
85.4811
0.0000
EUR
08/10
currency
96.3287
0.0000
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Геополитика
Политика

The Times: Израиль закроет консульство Британии

The Times: Израиль закроет консульство Британии The Times: Израиль закроет консульство Британии

Израиль в четверг закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме, при этом не будет высылать британских дипломатов, пишет газета The Times.

Израиль в четверг закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме, при этом не будет высылать британских дипломатов, пишет газета The Times.

Сообщается, что представительство будет лишено дипломатического статуса, а порядка 30 работающих там дипломатов смогут продолжить службу в британском посольстве в Тель-Авиве. Некоторое время назад Соединенное Королевство пригрозило ответить на действия еврейского государства высылкой 30 израильских дипломатов.

8 сентября глава МИД Великобритании Эд Милибэнд объявил, что Лондон вводит запрет на импорт товаров из незаконных еврейских поселений на Западном берегу. Санкционные меры вступят в силу в 2027 году. В свою очередь израильская сторона заявила о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме в 30-дневный срок.

Согласно данным правозащитной организации "Шалом ахшав", Управление по планированию Израиля утвердило в августе прошлого года планы строительства 3,4 тыс. единиц жилья в зоне E-1 у крупного поселения Маале-Адумим на Западном берегу недалеко от Иерусалима. Министр финансов Бецалель Смотрич 8 августа того же года отметил, что эти действия нацелены на то, чтобы "стереть палестинское государство", сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#британия
#израиль
#закрытие
#консульство
Также по теме:
08.10.2026 11:17
Вучич появился в предвыборном ролике, обклеенный надписями с оскорблениями
08.10.2026 10:37
В Словении считают демографию главной проблемой для будущего ЕС
07.10.2026 18:45
Песков: идея Евросоюза о конфронтации с Россией - тупиковый путь
07.10.2026 16:57
Rapporteur: Венгрия отозвала вето на переговоры о присоединении Украины к ЕС
07.10.2026 11:38
Матвиенко: стабильная Европа - в интересах России
07.10.2026 10:41
В посольстве РФ отреагировали на заявление Каллас о членстве Молдавии в ЕС
06.10.2026 11:38
Словакия выступает против конфискации замороженных в ЕС активов РФ
06.10.2026 10:19
Стубб спрогнозировал формирование нового миропорядка к 2030 году
05.10.2026 14:15
Санчес назначил внеочередные выборы в Испании на 29 ноября
02.10.2026 14:45
Стубб: ЕС нужно воздержаться от нажатия кнопки отключения звука для диалога с РФ
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
14:32
Президент отметил эффективность системы защиты прав потребителей в России
14:15
Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти
13:59
В Москве завершилась церемония прощания с Анатолием Кашпировским
13:44
Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $104
13:31
CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
13:15
Российские ВС установили контроль над Аннопольем в Харьковской области
12:59
The Times: Израиль закроет консульство Британии
12:45
"Известия": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных
12:33
Трамп заявил, что не допустит уничтожения Сан-Диего и Лос-Анджелеса
12:15
Стало известно о желании ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО