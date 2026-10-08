The Times: Израиль закроет консульство Британии

Израиль в четверг закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме, при этом не будет высылать британских дипломатов, пишет газета The Times .

Израиль в четверг закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме, при этом не будет высылать британских дипломатов, пишет газета The Times.

Сообщается, что представительство будет лишено дипломатического статуса, а порядка 30 работающих там дипломатов смогут продолжить службу в британском посольстве в Тель-Авиве. Некоторое время назад Соединенное Королевство пригрозило ответить на действия еврейского государства высылкой 30 израильских дипломатов.

8 сентября глава МИД Великобритании Эд Милибэнд объявил, что Лондон вводит запрет на импорт товаров из незаконных еврейских поселений на Западном берегу. Санкционные меры вступят в силу в 2027 году. В свою очередь израильская сторона заявила о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме в 30-дневный срок.

Согласно данным правозащитной организации "Шалом ахшав", Управление по планированию Израиля утвердило в августе прошлого года планы строительства 3,4 тыс. единиц жилья в зоне E-1 у крупного поселения Маале-Адумим на Западном берегу недалеко от Иерусалима. Министр финансов Бецалель Смотрич 8 августа того же года отметил, что эти действия нацелены на то, чтобы "стереть палестинское государство", сообщает ТАСС.