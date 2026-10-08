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Российские ВС установили контроль над Аннопольем в Харьковской области

Российские ВС установили контроль над Аннопольем в Харьковской области Российские ВС установили контроль над Аннопольем в Харьковской области

Военнослужащие российской группировки \"Север\" установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Военнослужащие российской группировки "Север" установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Аннополье Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Теги:
#вс рф
#контроль
#харьковская область
#аннополье
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