Военнослужащие российской группировки \"Север\" установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС установили контроль над Аннопольем в Харьковской области
8 октября 2026 / 13:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Военнослужащие российской группировки "Север" установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Аннополье Харьковской области", - говорится в сообщении.
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