Российские ВС установили контроль над Аннопольем в Харьковской области

Военнослужащие российской группировки \"Север\" установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Военнослужащие российской группировки "Север" установили контроль над населенным пунктом Аннополье в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе расширения внешней зоны контроля в результате активного наступления подразделений группировки взят под контроль населенный пункт Аннополье Харьковской области", - говорится в сообщении.