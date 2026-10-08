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Политика

CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения

CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения

Прокуратура Нью-Йорка собирается предъявить новые обвинения захваченному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.

Прокуратура Нью-Йорка собирается предъявить новые обвинения захваченному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.

Как отмечается, новые обвинения могут быть связаны с утверждениями о якобы имевших место пытках американцев, находившихся под стражей в Венесуэле.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты на территории Венесуэлы, захватили и вывезли Мадуро с женой. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и Флорес вину не признают.

В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро должность исполнительного вице-президента республики, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#обвинения
#жена
#мадуро
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