Прокуратура Нью-Йорка собирается предъявить новые обвинения захваченному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.
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Политика
CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
8 октября 2026 / 13:31
© REUTERS/ Adam Gray/ТАСС
Прокуратура Нью-Йорка собирается предъявить новые обвинения захваченному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.
Как отмечается, новые обвинения могут быть связаны с утверждениями о якобы имевших место пытках американцев, находившихся под стражей в Венесуэле.
3 января США атаковали гражданские и военные объекты на территории Венесуэлы, захватили и вывезли Мадуро с женой. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и Флорес вину не признают.
В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро должность исполнительного вице-президента республики, сообщает ТАСС.
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