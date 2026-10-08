Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 29 сентября текущего года поднималась выше $104 за баррель.
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Экономика
Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $104
8 октября 2026 / 13:44
© Егор Алееев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 29 сентября текущего года поднималась выше $104 за баррель.
По состоянию на 10:06 мск, цена нефти Brent росла на 3,83% и торговалась на уровне $104,04 за баррель.
К 10:11 мск стоимость нефти Brent ускорила рост до $104,07 за баррель (+3,86%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 3,55% и торговалась на уровне $91,41 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
Также по теме:
08.10.2026 12:45"Известия": россияне все больше доверяют сбережениям в наличных
08.10.2026 11:59Российский рынок акций снижается на открытии торгов
06.10.2026 22:17Трамп выступил за укрепление доллара
06.10.2026 14:15Курс доллара на российском межбанке поднялся выше 86 рублей
06.10.2026 11:57Российский рынок акций растет на открытии торгов
06.10.2026 10:39Маск вернул статус триллионера
05.10.2026 16:59Курс доллара на межбанке поднялся выше 85 рублей
Актуально