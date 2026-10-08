Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $104

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 29 сентября текущего года поднималась выше $104 за баррель.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 29 сентября текущего года поднималась выше $104 за баррель.

По состоянию на 10:06 мск, цена нефти Brent росла на 3,83% и торговалась на уровне $104,04 за баррель.

К 10:11 мск стоимость нефти Brent ускорила рост до $104,07 за баррель (+3,86%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 3,55% и торговалась на уровне $91,41 за баррель, свидетельствуют данные площадки.