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В Москве завершилась церемония прощания с Анатолием Кашпировским

В Москве завершилась церемония прощания с Анатолием Кашпировским В Москве завершилась церемония прощания с Анатолием Кашпировским

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, сообщает ТАСС.

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, сообщает ТАСС.

Проститься с Кашпировским пришли десятки людей, в том числе родственники, друзья и коллеги, а также почитатели его таланта.

Похороны пройдут в закрытом формате. Семья приняла решение не разглашать место погребения.

Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни в результате остановки сердца.

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Теги:
#москва
#прощание
#анатолий кашпировский
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