На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, сообщает ТАСС.
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Общество
В Москве завершилась церемония прощания с Анатолием Кашпировским
8 октября 2026 / 13:59
© Эдуард Песов/ ТАСС
На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским, сообщает ТАСС.
Проститься с Кашпировским пришли десятки людей, в том числе родственники, друзья и коллеги, а также почитатели его таланта.
Похороны пройдут в закрытом формате. Семья приняла решение не разглашать место погребения.
Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни в результате остановки сердца.
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