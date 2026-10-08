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Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти

Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти Сын экс-президента Киргизии получил срок за подготовку захвата власти

Лидер Социал-демократической партии (СДПК), сын бывшего президента Киргизии Кадыр Атамбаев получил четыре года лишения свободы. Об этом со ссылкой на канцелярию суда Первомайского района Бишкека сообщает ТАСС.

Лидер Социал-демократической партии (СДПК), сын бывшего президента Киргизии Кадыр Атамбаев получил четыре года лишения свободы. Об этом со ссылкой на канцелярию суда Первомайского района Бишкека сообщает ТАСС.

"Кадыр Атамбаев приговорен к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества", - указали в суде. Другой лидер партии Темирлан Султанбеков также признан виновным по делу о насильственном захвате власти и приговорен к семи годам заключения с конфискацией имущества.

Кадыр Атамбаев, Темирлан Султанбеков, его водитель Эрмек Эрматов и еще несколько человек были задержаны в ноябре 2025 года по подозрению в подготовке организации массовых беспорядков. 

Создавший в 90-х годах прошлого века СДПК Алмазбек Атамбаев занял пост президента Киргизии в 2011 году и возглавлял республику до 2017 года. Впоследствии он был обвинен в совершении ряда преступлений в период работы на высшей государственной должности и лишен статуса экс-президента. В июне 2025 года он был заочно приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Атамбаев в это время уже находился в Испании, с тех пор в республику он не возвращался.

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Теги:
#сын
#киргизия
#экс-президент
#захват
#подготовка
#власть
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