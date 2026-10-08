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Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год стала писательница из Канады Энн Карсон. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет Шведской академии, сообщает ТАСС.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2026 год стала писательница из Канады Энн Карсон. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет Шведской академии, сообщает ТАСС.

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена Карсон за "смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы".

Энн Карсон - писательница, поэтесса, эссеист, переводчик, она пишет на английском языке. Литератор родилась в 1950 году, получила образование в университете Торонто.

К настоящему времени опубликовано более двадцати книг произведений и переводов Карсон. Ее стихи и эссе переведены на французский, испанский, каталанский, итальянский, польский, русский языки.

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Теги:
#канада
#литература
#нобелевская премия
#писательница
#энн карсон
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