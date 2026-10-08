В России индексация прожиточного минимума в 2027 году будет проведена на 6,8%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда.
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Экономика
Прожиточный минимум в России вырастет на 6,8% в 2027 году
8 октября 2026 / 16:28
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
В России индексация прожиточного минимума в 2027 году будет проведена на 6,8%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда.
"Прожиточный минимум и все сопряженные с ним меры поддержки у нас проиндексированы на 6,8%", - отметил он.
По словам министра, "несмотря на крайне непростой бюджетный процесс", в проекте бюджета на следующий год сохранены и проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Размер маткапитала так же вырастет на 6,8%, указал Котяков, сообщает ТАСС.
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