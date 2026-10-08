Прожиточный минимум в России вырастет на 6,8% в 2027 году

В России индексация прожиточного минимума в 2027 году будет проведена на 6,8%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда.

В России индексация прожиточного минимума в 2027 году будет проведена на 6,8%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе стратегического доклада на Всероссийской неделе охраны труда.

"Прожиточный минимум и все сопряженные с ним меры поддержки у нас проиндексированы на 6,8%", - отметил он.

По словам министра, "несмотря на крайне непростой бюджетный процесс", в проекте бюджета на следующий год сохранены и проиндексированы все ключевые меры поддержки семей с детьми. Размер маткапитала так же вырастет на 6,8%, указал Котяков, сообщает ТАСС.