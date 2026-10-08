Оборонные расходы Литвы в 2027 году составят более 5% ВВП

Литва в 2027 году сохранит военные расходы на уровне более 5% ВВП. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

Литва в 2027 году сохранит военные расходы на уровне более 5% ВВП. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, "приоритетом для Вильнюса является сохранение оборонных ассигнований на уровне более 5% ВВП".

Синкявичюс отметил, что такой показатель будет заложен в госбюджет на 2027 год. "Какая цифра будет после запятой, пока обсуждается", - указал он. В Минобороны хотели бы, чтобы это было не менее 5,1%, уточнил премьер.

Литва стремится, как минимум до 2030 года, удерживать оборонные расходы на уровне не менее 5% от ВВП. На 2026 год на это выделено 5,38%, в денежном выражении это - €4,8 млрд. Согласно оценкам ряда экспертов, реальная потребность оценивается в 5,5% ВВП, сообщает ТАСС.