Литва в 2027 году сохранит военные расходы на уровне более 5% ВВП. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.
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Безопасность
Оборонные расходы Литвы в 2027 году составят более 5% ВВП
8 октября 2026 / 16:44
© darko m/ Shutterstock/ FOTODOM, архив/ТАСС
Литва в 2027 году сохранит военные расходы на уровне более 5% ВВП. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.
По его словам, "приоритетом для Вильнюса является сохранение оборонных ассигнований на уровне более 5% ВВП".
Синкявичюс отметил, что такой показатель будет заложен в госбюджет на 2027 год. "Какая цифра будет после запятой, пока обсуждается", - указал он. В Минобороны хотели бы, чтобы это было не менее 5,1%, уточнил премьер.
Литва стремится, как минимум до 2030 года, удерживать оборонные расходы на уровне не менее 5% от ВВП. На 2026 год на это выделено 5,38%, в денежном выражении это - €4,8 млрд. Согласно оценкам ряда экспертов, реальная потребность оценивается в 5,5% ВВП, сообщает ТАСС.
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