Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2026 / 00:11
КОТИРОВКИ
USD
09/10
85.4173
EUR
09/10
95.4709
Новости часа
Путин провел переговоры с президентом Ирана Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
Москва
9 октября 2026 / 00:11
Котировки
USD
09/10
currency
85.4173
0.0000
EUR
09/10
currency
95.4709
0.0000
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Политика и религия
Безопасность

Оборонные расходы Литвы в 2027 году составят более 5% ВВП

Оборонные расходы Литвы в 2027 году составят более 5% ВВП Оборонные расходы Литвы в 2027 году составят более 5% ВВП

Литва в 2027 году сохранит военные расходы на уровне более 5% ВВП. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

Литва в 2027 году сохранит военные расходы на уровне более 5% ВВП. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Миндаугас Синкявичюс.

По его словам, "приоритетом для Вильнюса является сохранение оборонных ассигнований на уровне более 5% ВВП".

Синкявичюс отметил, что такой показатель будет заложен в госбюджет на 2027 год. "Какая цифра будет после запятой, пока обсуждается", - указал он. В Минобороны хотели бы, чтобы это было не менее 5,1%, уточнил премьер.

Литва стремится, как минимум до 2030 года, удерживать оборонные расходы на уровне не менее 5% от ВВП. На 2026 год на это выделено 5,38%, в денежном выражении это - €4,8 млрд. Согласно оценкам ряда экспертов, реальная потребность оценивается в 5,5% ВВП, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#литва
#оборона
#2027 год
#ввп
Также по теме:
08.10.2026 17:59
В Молдавии планируют наладить производство дронов
08.10.2026 17:33
Турция не будет отправлять войска в другую страну для наступления
06.10.2026 14:29
AFP: Франция провела испытания новой ядерной ракеты
06.10.2026 11:22
Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия
05.10.2026 19:27
Словакия планирует потратить на оборону в 2027 году 2,2% ВВП
05.10.2026 12:45
FT: Эстония занимается активным перемещением войск к границе с Россией
02.10.2026 20:58
Путину показали реактивные ударные беспилотники "Герань"
02.10.2026 20:45
В Италии планируют увеличить оборонные расходы
02.10.2026 20:30
Глава МО РФ назвал численность войск на учениях "Центр-2026"
02.10.2026 19:44
Путин раскрыл главную цель учений "Центр-2026"
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:58
Путин провел переговоры с президентом Ирана
21:40
Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
21:17
Песков: России необходимо комплексное урегулирование на Украине
20:58
Президенты России и Туркмении провели двустороннюю встречу
20:45
Le Figaro: в ходе протестов школьников во Франции задержаны более 500 человек
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 510 военных
20:15
На Землю вернулся Crew Dragon с российским космонавтом
19:58
Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией
19:45
AP: супруга Мадуро перенесла сердечный приступ в американской тюрьме
19:30
Президент Мозамбика планирует посетить Россию с официальным визитом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО