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Политика

\"Рейтинг\": 83% украинских граждан выступают за переговоры с РФ

"Рейтинг": 83% украинских граждан выступают за переговоры с РФ "Рейтинг": 83% украинских граждан выступают за переговоры с РФ

В целом 83% опрошенных украинцев выступают за переговоры с Россией и за поиск компромиссного решения на переговорах с участием других стран. Об  этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой \"Рейтинг\".

В целом 83% опрошенных украинцев выступают за переговоры с Россией и за поиск компромиссного решения на переговорах с участием других стран. Об  этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Абсолютное большинство считает переговоры реальным путем завершения войны. При этом 57% считают таким путем поиск компромисса с вовлечением других стран, 26% - прямые переговоры", - сказано на сайте компании.

Как отмечается, по мнению 56% респондентов, Украина должна пойти на территориальные уступки при получении гарантий безопасности Запада. Вместе с тем за продолжение боевых действий выступает лишь 13% участников исследования.

Опрос проводился в период с 3 по 5 октября методом телефонного интервью среди 1 тыс. респондентов старше 18 лет, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#переговоры
#украинцы
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