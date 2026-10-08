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Безопасность

В ЛНР жертвами атак ВСУ за сутки стали три человека

В ЛНР жертвами атак ВСУ за сутки стали три человека В ЛНР жертвами атак ВСУ за сутки стали три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки ударили по муниципалитетам Луганской Народной Республики (ЛНР). Жертвами атак стали трое гражданских лиц, еще шесть пострадали, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки ударили по муниципалитетам Луганской Народной Республики (ЛНР). Жертвами атак стали трое гражданских лиц, еще шесть пострадали, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Республика продолжает подвергаться массированным атакам неонацистов: погибли три человека, еще пять взрослых и один ребенок ранены", - указал он в Telegram-канале.

Главы региона уточнил, что в Лисичанске ВСУ атаковали автомобиль на территории больницы, в результате погибла женщина, ранения получили мужчина и молодая девушка. На автодороге Белокуракино - Троицкое был нанесен удар по автомобилю, погиб мужчина, его жена пострадала.

Кроме того, украинский дрон ударил по "Газели" на автодороге Станица Луганская - Беловодск, погиб водитель. Еще один грузовик атакован в станице Луганской, получил ранение мужчина. В Перевальске ВСУ атаковали легковой автомобиль на АЗС, пострадали женщина и ее 12-летний сын, сообщает ТАСС.

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Теги:
#всу
#атаки
#сутки
#погибшие
#лнр
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