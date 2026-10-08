Турция не будет отправлять войска в другую страну для наступления

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным, и Анкара в этом контексте не будет отправлять войска в другие страны для участия в наступлении.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным, и Анкара в этом контексте не будет отправлять войска в другие страны для участия в наступлении.

"Это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом данного соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее защиту. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для наступательных действий", - отметил он в ходе пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Анитой Орбан.

Фидан также обратил внимание, что сотрудничество в рамках Мекканского соглашения "развивается, и военные делегации будут взаимодействовать, чтобы определить, какие меры обороны необходимы Саудовской Аравии в оперативной зоне, какой вклад могут внести Пакистан и Турция".

Вместе с тем он подчеркнул, что Анкара "делает все возможное для того, чтобы ситуация была урегулирована путем мира и диалога".

Некоторое время назад издание Middle East Eye информировало о том, что Турция прорабатывает отправку в Саудовскую Аравию ограниченного воинского контингента для защиты критической инфраструктуры и священных городов от атак хуситов, сообщает ТАСС.