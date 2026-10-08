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SABC: бывший президент ЮАР Зума госпитализирован

SABC: бывший президент ЮАР Зума госпитализирован SABC: бывший президент ЮАР Зума госпитализирован

Экс-президент ЮАР (2009 - 2018) и действующий глава ведущей оппозиционной партии страны \"Умконто ве сизве\" (МК) Джейкоб Зума госпитализирован в провинции Квазулу-Наталь. Об этом со ссылкой на источники информировала радиостанция SABC.

Экс-президент ЮАР (2009 - 2018) и действующий глава ведущей оппозиционной партии страны "Умконто ве сизве" (МК) Джейкоб Зума госпитализирован в провинции Квазулу-Наталь. Об этом со ссылкой на источники информировала радиостанция SABC.

Вместе с тем, по данным местной газеты Mail & Guardian, накануне госпитализации 84-летний политик вел предвыборную кампанию в округе Умсинга.

Ожидается, что 4 ноября в ЮАР состоятся важнейшие выборы в местные органы власти. В выборах планируют участвовать около 100 тыс. кандидатов от более чем 500 политических партий. Партия МК добивается на них укрепления позиций и превращения в ведущую политическую силу страны.

Президентом ЮАР Зума был избран в мае 2009 года, а весной 2014 года был переизбран на второй срок. В феврале 2018 года он был вынужден сложить полномочия под давлением обвинений в коррупции, сообщает ТАСС.

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Теги:
#госпитализация
#экс-президент
#юар
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