В Молдавии планируют наладить производство дронов

В Молдавии наладят производство военных дронов. Такое заявление сделала президент Майя Санду, выступая на семинаре по безопасности в Кишиневе.

В Молдавии наладят производство военных дронов. Такое заявление сделала президент Майя Санду, выступая на семинаре по безопасности в Кишиневе.

"Идея состоит в том, чтобы мы могли производить дроны у себя дома и для этого правительство работает над изменением закона. В скором времени соответствующий законопроект будет передан в парламент для утверждения", - отметила она, добавив, что "Минобороны получит от западных партнеров грант на приобретение необходимого оборудования и технологий".

Вместе с тем Санду подчеркнула, что наладить такое производство в Молдавии будет непросто, учитывая высокий спрос на такое оборудование на международном рынке.

"За счет наших ресурсов и ресурсов партнеров мы уже закупаем это оборудование за рубежом там, где удается его найти, поскольку на такое оборудование выстроилась большая очередь, и мы всегда находимся в ее начале", - указала глава государства, сообщает ТАСС.