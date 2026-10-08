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Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 062 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 062 беспилотника ВСУ Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 062 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 1 062 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 1 062 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1 062 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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Теги:
#пво
#украина
#сутки
#бпла
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