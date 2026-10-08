Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 1 062 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 1 062 беспилотника ВСУ
8 октября 2026 / 18:14
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 1 062 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1 062 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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