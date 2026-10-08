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Экономика

На новых британских банкнотах появятся изображения ежа и шмеля

На новых британских банкнотах появятся изображения ежа и шмеля На новых британских банкнотах появятся изображения ежа и шмеля

На новых британских банкнотах появятся изображения атлантического тупика, обыкновенной сипухи, земляного шмеля и европейского ежа. Соответствующее сообщение распространил Банк Англии, подводя итоги голосования, которое проводилось летом.

На новых британских банкнотах появятся изображения атлантического тупика, обыкновенной сипухи, земляного шмеля и европейского ежа. Соответствующее сообщение распространил Банк Англии, подводя итоги голосования, которое проводилось летом.

Так, наибольшее число голосов из 18 представленных в списке зверей, птиц, насекомых и рыб получили земляной шмель, обыкновенная сипуха, европейский еж и рыжая лисица. При этом в Банке Англии решили заменить рыжую лисицу на атлантического тупика (6-е место), чтобы на одной из новых купюр появился представитель морской фауны. В общей сложности участниками голосования стали около полумиллиона человек.

В настоящее время на британских банкнотах размещены изображения бывшего премьера Уинстона Черчилля, писательницы Джейн Остин, художника Уильяма Тернера и математика Алана Тьюринга, сообщает ТАСС.

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#банк англии
#еж
#шмель
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