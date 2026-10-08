Президент России прилетел в Туркмению

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом для участия в мероприятиях, связанных с саммитом СНГ и Каспийским экологическим саммитом.

Президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению с двухдневным визитом для участия в мероприятиях, связанных с саммитом СНГ и Каспийским экологическим саммитом.

Самолет специального летного отряда "Россия" совершил посадку в международном аэропорту Туркменбаши. Международные мероприятия, участником которых станет глава российского государства, состоятся в национальной туристической зоне "Аваза".

У трапа воздушного судна Путина приветствовали дети с цветами и солдаты почетного караула Туркмении. Встречать российского лидера прибыл министр иностранных дел и заместитель председателя правительства республики Рашид Мередо.

В четверг Путин планирует провести двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также он примет участие в приветственных мероприятиях, организованных принимающей стороной, сообщает ТАСС.