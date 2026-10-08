В Нидерландах число заболевших лихорадкой Западного Нила возросло до 59

В Нидерландах число пациентов с вирусом Западного Нила за неделю возросло до 59, в период с 1 по 7 октября в стране зарегистрировали еще три случая заражения. Соответствующие данные приводит портал NU.nl, ссылаясь на данные Королевского института здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

В Нидерландах число пациентов с вирусом Западного Нила за неделю возросло до 59, в период с 1 по 7 октября в стране зарегистрировали еще три случая заражения. Соответствующие данные приводит портал NU.nl, ссылаясь на данные Королевского института здравоохранения и окружающей среды (RIVM).

Как отмечается, за неделю скончался один заболевший. Так, число летальных исходов увеличилось до 10.

По информации RIVM, все инфицированные были укушены комаром незадолго до проявления симптомов лихорадки, передает ТАСС.