В Нидерландах число пациентов с вирусом Западного Нила за неделю возросло до 59, в период с 1 по 7 октября в стране зарегистрировали еще три случая заражения. Соответствующие данные приводит портал NU.nl, ссылаясь на данные Королевского института здравоохранения и окружающей среды (RIVM).
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Общество
В Нидерландах число заболевших лихорадкой Западного Нила возросло до 59
8 октября 2026 / 18:59
© Артем Геодакян/ ТАСС
В Нидерландах число пациентов с вирусом Западного Нила за неделю возросло до 59, в период с 1 по 7 октября в стране зарегистрировали еще три случая заражения. Соответствующие данные приводит портал NU.nl, ссылаясь на данные Королевского института здравоохранения и окружающей среды (RIVM).
Как отмечается, за неделю скончался один заболевший. Так, число летальных исходов увеличилось до 10.
По информации RIVM, все инфицированные были укушены комаром незадолго до проявления симптомов лихорадки, передает ТАСС.
Также по теме:
07.10.2026 18:58ВОЗ сообщила о 170 млн детей и подростков в мире с ожирением
07.10.2026 17:44ВОЗ заявила об отсутствии рисков из-за случая пневмонии в Иркутске
06.10.2026 12:59Роспотребнадзор назвал преобладающие в стране вирусы
05.10.2026 17:59В ДРК число случаев заражения Эболой возросло до 8 544
02.10.2026 16:59Онищенко: чума в России не получит распространения
01.10.2026 13:43ВОЗ: свыше 57% стран ввели запрет на дискриминацию по возрасту
29.09.2026 18:45В России прививки от гриппа уже сделали 5,3 млн человек
Актуально