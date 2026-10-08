\"Страна\": экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая освобождена под залог

За бывшую замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, которая больше месяца провела в СИЗО, внесли залог. Об этом информировало издание \"Страна\".

За бывшую замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, которая больше месяца провела в СИЗО, внесли залог. Об этом информировало издание "Страна".

Сообщается, что за нее внесли полную сумму залога в размере $447 тыс. Суд отправил Мудрую под стражу 25 августа с возможностью внесения залога.

Дело в отношении Мудрой связано с использованием незаконно полученных средств для внесения залога за другого участника коррупционных схем в украинской верхушке - экс-министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, сообщает ТАСС.