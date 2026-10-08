Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2026 / 00:12
КОТИРОВКИ
USD
09/10
85.4173
EUR
09/10
95.4709
Новости часа
Путин провел переговоры с президентом Ирана Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
Москва
9 октября 2026 / 00:12
Котировки
USD
09/10
currency
85.4173
0.0000
EUR
09/10
currency
95.4709
0.0000
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Кризис на Украине
Политика

\"Страна\": экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая освобождена под залог

"Страна": экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая освобождена под залог "Страна": экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая освобождена под залог

За бывшую замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, которая больше месяца провела в СИЗО, внесли залог. Об этом информировало издание \"Страна\".

За бывшую замглавы офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую, которая больше месяца провела в СИЗО, внесли залог. Об этом информировало издание "Страна".

Сообщается, что за нее внесли полную сумму залога в размере $447 тыс. Суд отправил Мудрую под стражу 25 августа с возможностью внесения залога. 

Дело в отношении Мудрой связано с использованием незаконно полученных средств для внесения залога за другого участника коррупционных схем в украинской верхушке - экс-министра юстиции и энергетики Германа Галущенко, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#зеленский
#залог
#экс-замглавы
#офис
#мудрая
Также по теме:
05.10.2026 21:41
Более 50% опрошенных украинцев не хотят второго срока Зеленского
28.09.2026 14:45
Более 70% украинцев полагают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию
17.09.2026 15:14
Зеленский подписал указ о назначении и.о. генпрокурора Украины
15.09.2026 12:58
Верховная рада поддержала отставку генпрокурора Украины
14.09.2026 17:29
Зеленский сместил Кравченко с должности генпрокурора без утверждения Рады
14.09.2026 13:28
Зеленский внес в Раду представление об отставке генпрокурора Украины
25.08.2026 15:15
Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую заключили под стражу
21.08.2026 14:44
Reuters: Федоров проиграл при попытке вступить в противостояние с Зеленским
20.08.2026 21:15
В офисе Зеленского исключили возможность проведения выборов на Украине
20.08.2026 18:57
Песков отреагировал на призыв Федорова к выборам на Украине
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:58
Путин провел переговоры с президентом Ирана
21:40
Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
21:17
Песков: России необходимо комплексное урегулирование на Украине
20:58
Президенты России и Туркмении провели двустороннюю встречу
20:45
Le Figaro: в ходе протестов школьников во Франции задержаны более 500 человек
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 510 военных
20:15
На Землю вернулся Crew Dragon с российским космонавтом
19:58
Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией
19:45
AP: супруга Мадуро перенесла сердечный приступ в американской тюрьме
19:30
Президент Мозамбика планирует посетить Россию с официальным визитом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО