Президент Мозамбика планирует посетить Россию с официальным визитом

Президент Мозамбика Даниэль Шапу намерен посетить Россию с официальным визитом в октябре. Об этом сообщил посол республики в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха в беседе с ТАСС .

Президент Мозамбика Даниэль Шапу намерен посетить Россию с официальным визитом в октябре. Об этом сообщил посол республики в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха в беседе с ТАСС.

"Мы видим множество направлений для сотрудничества с Россией. Подписание ряда соответствующих соглашений было отложено: некоторые из них планируется заключить в конце октября, в ходе визита нашего президента", - указал Катупха.

Он отметил, что президент России Владимир Путин пригласил президента Мозамбика посетить РФ с официальным визитом. "Мы надеемся, что во время этой поездки также будет подписано немало соглашений с компаниями, готовыми инвестировать в Мозамбик", - добавил дипломат.

Третий саммит Россия - Африка примет Москва 28-29 октября.