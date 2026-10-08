Президент Мозамбика Даниэль Шапу намерен посетить Россию с официальным визитом в октябре. Об этом сообщил посол республики в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха в беседе с ТАСС.
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Политика
Президент Мозамбика планирует посетить Россию с официальным визитом
8 октября 2026 / 19:30
© AP Photo/ Carlos Uqueio/ТАСС
Президент Мозамбика Даниэль Шапу намерен посетить Россию с официальным визитом в октябре. Об этом сообщил посол республики в РФ Жозе Матеуш Муария Катупха в беседе с ТАСС.
"Мы видим множество направлений для сотрудничества с Россией. Подписание ряда соответствующих соглашений было отложено: некоторые из них планируется заключить в конце октября, в ходе визита нашего президента", - указал Катупха.
Он отметил, что президент России Владимир Путин пригласил президента Мозамбика посетить РФ с официальным визитом. "Мы надеемся, что во время этой поездки также будет подписано немало соглашений с компаниями, готовыми инвестировать в Мозамбик", - добавил дипломат.
Третий саммит Россия - Африка примет Москва 28-29 октября.
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