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Общество

AP: супруга Мадуро перенесла сердечный приступ в американской тюрьме

AP: супруга Мадуро перенесла сердечный приступ в американской тюрьме AP: супруга Мадуро перенесла сердечный приступ в американской тюрьме

Супруга захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес в июле перенесла сердечный приступ в американской тюрьме. Об этом со ссылкой на адвокатов Флорес передает агентство Associated Press.

Супруга захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес в июле перенесла сердечный приступ в американской тюрьме. Об этом со ссылкой на адвокатов Флорес передает агентство Associated Press.

Представители 69-летней Флорес обращают внимание, что у Флорес проблемы с сердцем, которые невозможно вылечить в условиях заключения. За время своего пребывания под стражей женщина также похудела на 11 кг.

Адвокаты заявили, что намерены добиваться ее перевода под домашний арест.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты на территории Венесуэлы, захватили и вывезли Мадуро с женой. Их обвиняют в причастности к наркоторговле. Мадуро и Флорес вину не признали.

В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро должность исполнительного вице-президента республики, сообщает ТАСС.

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Теги:
#жена
#мадуро
#тюрьма
#сердечный приступ
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