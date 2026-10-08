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Безопасность

Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией

Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией

Россия противостоит коллективному Западу, который превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией. На это обратил внимание замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу \"Политика\".

Россия противостоит коллективному Западу, который превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией. На это обратил внимание замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу "Политика".

"Мы ведем войну против коллективного Запада. Они нашли Украину вместо Польши, сделали ее буферной зоной между Европой и Россией", - отметил он, передает ТАСС.

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Теги:
#россия
#украина
#европа
#запад
#буферная зона
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