Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией

Россия противостоит коллективному Западу, который превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией. На это обратил внимание замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу \"Политика\".

Россия противостоит коллективному Западу, который превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией. На это обратил внимание замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу "Политика".

"Мы ведем войну против коллективного Запада. Они нашли Украину вместо Польши, сделали ее буферной зоной между Европой и Россией", - отметил он, передает ТАСС.