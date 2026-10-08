Россия противостоит коллективному Западу, который превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией. На это обратил внимание замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу \"Политика\".
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Безопасность
Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией
8 октября 2026 / 19:58
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Россия противостоит коллективному Западу, который превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией. На это обратил внимание замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу "Политика".
"Мы ведем войну против коллективного Запада. Они нашли Украину вместо Польши, сделали ее буферной зоной между Европой и Россией", - отметил он, передает ТАСС.
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