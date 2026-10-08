На Землю вернулся корабль американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в который входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Трансляция велась на сайте NASA.
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Технологии
На Землю вернулся Crew Dragon с российским космонавтом
8 октября 2026 / 20:15
© ТАСС/ NASA/ X
На Землю вернулся корабль американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в который входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев. Трансляция велась на сайте NASA.
Корабль приводнился у побережья штата Калифорния в 18:34 мск. Путь от Международной космической станции (МКС) до Земли продолжался около 27 часов.
Экипаж Crew-12 находился на МКС с середины февраля. В состав миссии также входят астронавты NASA Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, сообщает ТАСС.
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