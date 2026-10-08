Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 510 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 510 военных
8 октября 2026 / 20:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 510 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 280 человек, от действий группировок "Запад" - до 210, "Южная" - свыше 160, "Центр" - до 535, на направлении "Восток" - до 295 и "Днепр" - более 30 военных.
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