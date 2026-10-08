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Le Figaro: в ходе протестов школьников во Франции задержаны более 500 человек

Le Figaro: в ходе протестов школьников во Франции задержаны более 500 человек Le Figaro: в ходе протестов школьников во Франции задержаны более 500 человек

Полицейские задержали 504 человек в ходе демонстраций школьников и студентов, проходивших 8 октября по всей республике из-за недовольства политикой властей в сфере образования. Соответствующие данные приводит газета Le Figaro.

Полицейские задержали 504 человек в ходе демонстраций школьников и студентов, проходивших 8 октября по всей республике из-за недовольства политикой властей в сфере образования. Соответствующие данные приводит газета Le Figaro.

Сообщается, что всего за день власти насчитали 71,5 тыс. демонстрантов по всей стране, в том числе 24,5 тыс. на улицах Парижа.

При этом в ряде городов мирные демонстрации переросли в беспорядки, и МВД отмечает существенный рост насилия в ходе этих акций. При подавлении беспорядков только за 8 октября пострадали 48 правоохранителей.

Протесты старшеклассников начались в конце прошлого месяца в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему времени распространились на всю Францию. Их участники выступают против проблем в системе образования. С начала протестов было проведено порядка 7 тыс. задержаний, в 90% случаев задержанными были несовершеннолетние, сообщает ТАСС.

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Теги:
#франция
#протесты
#школьники
#задержания
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