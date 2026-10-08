Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Политика
Президенты России и Туркмении провели двустороннюю встречу
8 октября 2026 / 20:58
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
"Путин по окончании официального обеда провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана. Лидеры обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних отношений", - отметил представитель Кремля.
Общение глав государств проходило в комплексе "Аваза". Аваза - национальная туристическая зона республики на Каспийском побережье.
До нынешнего визита Путин посещал Туркмению чуть меньше года назад.
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