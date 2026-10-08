Президенты России и Туркмении провели двустороннюю встречу

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Путин по окончании официального обеда провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана. Лидеры обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних отношений", - отметил представитель Кремля.

Общение глав государств проходило в комплексе "Аваза". Аваза - национальная туристическая зона республики на Каспийском побережье.

До нынешнего визита Путин посещал Туркмению чуть меньше года назад.