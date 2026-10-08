Песков: России необходимо комплексное урегулирование на Украине

Россия выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами, передает ТАСС .

Россия выступает за комплексное урегулирование на Украине, а не за фрагментарное решение. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами, передает ТАСС.

Днем ранее издание Hindustan Times информировало о том, что Индия предложила Москве и Киеву план перемирия из трех пунктов, нацеленный на ограничение ударов по энергетической инфраструктуре, сохранение торговли через Черное море и защиту коммерческого судоходства. У Пескова поинтересовались насколько жизнеспособны мирные инициативы Нью-Дели.

"Они все на столе, но тоже мы не раз отмечали на самых различных уровнях, что мы не за фрагментарное, а за комплексное решение, которое позволит добиться устойчивого урегулирования на десятилетия", - указал представитель Кремля.