Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2026 / 00:14
КОТИРОВКИ
USD
09/10
85.4173
EUR
09/10
95.4709
Новости часа
Путин провел переговоры с президентом Ирана Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
Москва
9 октября 2026 / 00:14
Котировки
USD
09/10
currency
85.4173
0.0000
EUR
09/10
currency
95.4709
0.0000
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
8 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
8 октября 2026 / 12:17
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
8 октября 2026 / 12:09
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / США: после империи / Иранский кризис
Безопасность

Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре

Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре

США не будут бить по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые намечены на 3 ноября. Соответствующую публикацию разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

США не будут бить по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые намечены на 3 ноября. Соответствующую публикацию разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

"Все должны ясно понимать, что, хотя Иран в очень плохом положении как в экономическом, так и в военном отношении, и хотя блокада сохранится в полной мере, а нефть поступает через Ормузский пролив в рекордных объемах, мы не будем атаковать Иран в какой-либо момент до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября", - указал американский лидер.

Он отметил, что через пролив прошедшей ночью транспортировали 22 млн баррелей нефти, и "ни один баррель не поступает в Иран или из него". Кроме того, Трамп подчеркнул, что "у Ирана никогда не будет ядерного оружия", сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#сша
#трамп
#удары
#иран
#выборы
Также по теме:
08.10.2026 15:29
Песков: телеграммы от Трампа в день рождения Путин не было
08.10.2026 14:45
Рубио считает труднодостижимым дипломатический сценарий урегулирования на Украине
08.10.2026 13:31
CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
07.10.2026 19:15
Рубио сделал замечание журналисту, призвав называть ИИ суперинтеллектом
07.10.2026 12:43
Вэнс не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты США
05.10.2026 16:45
Трамп планирует посетить Узбекистан
05.10.2026 12:14
Япония призвала США повысить дисциплину военных после инцидента на Окинаве
01.10.2026 21:57
Пезешкиан: Иран не избегал и не станет избегать диалога с США
01.10.2026 19:59
Трамп полагает, что без него Израиль и Саудовская Аравия были бы стерты с лица земли
01.10.2026 18:30
Трамп оценил состояние здоровья Си Цзиньпина
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Южная Корея отзывает посла из Киева
Южная Корея отзывает посла из Киева
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:58
Путин провел переговоры с президентом Ирана
21:40
Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
21:17
Песков: России необходимо комплексное урегулирование на Украине
20:58
Президенты России и Туркмении провели двустороннюю встречу
20:45
Le Figaro: в ходе протестов школьников во Франции задержаны более 500 человек
20:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 510 военных
20:15
На Землю вернулся Crew Dragon с российским космонавтом
19:58
Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону между Европой и Россией
19:45
AP: супруга Мадуро перенесла сердечный приступ в американской тюрьме
19:30
Президент Мозамбика планирует посетить Россию с официальным визитом
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО