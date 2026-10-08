Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре

США не будут бить по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые намечены на 3 ноября. Соответствующую публикацию разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

США не будут бить по Ирану до промежуточных выборов в американский Конгресс, которые намечены на 3 ноября. Соответствующую публикацию разместил президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

"Все должны ясно понимать, что, хотя Иран в очень плохом положении как в экономическом, так и в военном отношении, и хотя блокада сохранится в полной мере, а нефть поступает через Ормузский пролив в рекордных объемах, мы не будем атаковать Иран в какой-либо момент до промежуточных выборов, которые состоятся в Соединенных Штатах 3 ноября", - указал американский лидер.

Он отметил, что через пролив прошедшей ночью транспортировали 22 млн баррелей нефти, и "ни один баррель не поступает в Иран или из него". Кроме того, Трамп подчеркнул, что "у Ирана никогда не будет ядерного оружия", сообщает ТАСС.