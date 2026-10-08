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Путин провел переговоры с президентом Ирана

Путин провел переговоры с президентом Ирана Путин провел переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин, прибывший в Туркмению с визитом, провел в курортной зоне \"Аваза\" двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Президент России Владимир Путин, прибывший в Туркмению с визитом, провел в курортной зоне "Аваза" двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Превоначально переговоры с Пезешкианом планировались 9 октября, но руководители двух стран решили провести их уже сегодня

При общении с Пезешкианом российский лидер назвал сложившуюся на Ближнем Востоке ситуацию острой проблемой.

"Безусловно, самая острая проблема сегодня - это ситуация в регионе", - сказал он, подчеркнув, что Москва знает, что Тегеран предпринимает реальные попытки для завершения конфликта. 

Путин также попросил собеседника передать его наилучшие пожелания верховному лидеру исламской республики - аятолле Моджтабе Хаменеи.

"Я попрошу вас передать самые лучшие пожелания верховному лидеру, пожелания благополучия и самого доброго", - указал он.

Последняя личная встреча Путина и Пезешкиана прошла 1 сентября на полях саммита ШОС в Киргизии. Президенты обсудили тогда гуманитарное и экономическое сотрудничество, а также необходимость скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#переговоры
#иран
#президент
#туркмения
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